Seduto ai tavolini di un locale in piazza Brà nascondeva dell' hashish pronta per lo spaccio

Veronasera.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime luci dell'alba, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio mirati al contratto del traffico di droga, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto in arresto un 34enne di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Udine, i nuovi arredi per Piazza Garibaldi pedonale - Il secondo passo della pedonalizzazione della piazza è il posizionamento dei primi arredi urbani. Lo riporta rainews.it

Debuttano i tavolini in piazza Mino - Dopo il via libera unanime del consiglio comunale, che ha anche snellito le procedure per l’occupazione del suolo pubblico per permettere a bar e ristoranti di ripartire, è atteso per questo fine ... Segnala lanazione.it

Bari, animare Piazza Umberto con sedie, tavolini e iniziative: i locali dicono sì - Prosegue il progetto mirato a rianimare piazza Umberto grazie al supporto delle attività commerciali, pronte ad «allargarsi» con sedie e ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Seduto Tavolini Locale Piazza