Secondo anticipo d’inverno | da dove arriva l’aria gelida e la data in cui torna la neve

Siamo piombati da alcuni giorni in un clima da pieno inverno (in anticipo sul calendario) praticamente su tutta Italia per la discesa di aria artica fin sul Mediterraneo che ha provocato nevicate e un netto calo termico. Se quell'azione fredda si è esaurita, un nuovo impulso freddo sta arrivando dalle regioni baltiche con ingresso dalla "Porta della Bora", quindi da Est. Il secondo anticipo d'inverno. L'elemento saliente saranno i freddi venti da Grecale (Nord-Est): a essere direttamente colpite e quindi più esposte le regioni adriatiche con la neve che cadrà anche a partire dagli 800 metri di quota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Secondo anticipo d’inverno: da dove arriva l’aria gelida e la data in cui torna la neve

