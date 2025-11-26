Il successo della versione live-action di One Piece ha alimentato grande attesa per la seconda stagione, annunciata ufficialmente con una data di uscita prevista per il 10 marzo 2026. Con il rinnovo anticipato per una terza stagione già nel mese di agosto 2025, i produttori hanno avviato le riprese per il nuovo ciclo. In questo articolo, si approfondiscono le ultime novità sul cast e sul processo produttivo, evidenziando le implicazioni per gli appassionati. lancio della produzione della stagione 3 di One Piece. inizio delle riprese e location. Le riprese della terza stagione di One Piece sono iniziate a Cape Town, in Sud Africa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Season 3 di one piece svela il debutto di ace con un video backstage imperdibile