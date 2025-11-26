Se sei vittima chiedi aiuto Campagna social di Gaia per rompere il silenzio
"Se sei vittima di violenza, chiedi aiuto, non sei sola". Gaia ha realizzato una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con un messaggio chiaro e diretto che verrà pubblicata a breve sui canali digitali della società. La campagna pone al centro la vicinanza e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori di Gaia, che si sono uniti per lanciare un messaggio comune di sostegno e di responsabilità sociale. L’iniziativa ribadisce l’importanza di rompere il silenzio, incoraggiando chi subisce violenza a chiedere aiuto. Già l’anno scorso il gestore idrico si era fatto promotore di un messaggio di solidarietà in occasione del 25 novembre con la campagna "Noi non chiudiamo gli occhi" raccogliendo 84 foto di occhi di donne e uomini dipendenti di Gaia e spronando il pubblico a reagire nel caso si fosse anche solo spettatori di episodi di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mediaset rinnova il proprio impegno contro ogni forma di abuso e violenza e la nostra @veronicagentili ci parla della campagna di @mediasetxilfuturo. Queste mura non possono parlare: ma tu sì. Se sei vittima di violenza chiedi aiuto al 1522 #LeIene - facebook.com Vai su Facebook
#25novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Basta pregiudizi. Stiamo dalla parte della vittima. Se hai subito violenza, chiedi aiuto: chiama il 1522, numero unico dei centri #antiviolenza, a sostegno delle donne in difficoltà. Vai su X
"Se sei vittima chiedi aiuto". Campagna social di Gaia per rompere il silenzio - Michela Consigli: "Vicini al territorio per battaglie sociali fondamentali". Lo riporta msn.com
Supermercati come rifugi: aperti 39 “punti viola” per le donne che chiedono aiuto - 0 trasforma 39 dei suoi supermercati in vere e proprie “isole sicure” per le donne che vivono situazioni di pericolo. Scrive msn.com