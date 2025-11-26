se sei vittima chiedi aiuto campagna social di gaia per rompere il silenzio

"Se sei vittima di violenza, chiedi aiuto, non sei sola". Gaia ha realizzato una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza, con un messaggio chiaro e diretto che verrà pubblicata a breve sui canali digitali della società. La campagna pone al centro la vicinanza e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori di Gaia, che si sono uniti per lanciare un messaggio comune di sostegno e di responsabilità sociale. L’iniziativa ribadisce l’importanza di rompere il silenzio, incoraggiando chi subisce violenza a chiedere aiuto. Già l’anno scorso il gestore idrico si era fatto promotore di un messaggio di solidarietà in occasione del 25 novembre con la campagna "Noi non chiudiamo gli occhi" raccogliendo 84 foto di occhi di donne e uomini dipendenti di Gaia e spronando il pubblico a reagire nel caso si fosse anche solo spettatori di episodi di violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

