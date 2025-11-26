Se la Warner Bros verrà venduta Hollywood cambierà per sempre

Paramount, Comcast e Netflix sono le compagnie che, al momento, hanno fatto delle offerte non vincolanti per l'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Bisogna concentrarsi solo su ciò che può essere controllato e non su "tutte quelle ipotesi teoriche perché è solo una perdita di energie". Quella che avete appena letto non è una massima presa da un qualche post motivazionale che abbiamo intercettato sui social. È una considerazione fatta da un signore chiamato Casey Bloys. Bloys si guadagna il suo (supponiamo) lauto stipendio lavorando come responsabile dei contenuti per HBO e le parole di cui sopra sono state pronunciate qualche giorno fa nel corso di un meeting sulla presentazione dei programmi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

