Se la famiglia nel bosco vale più della famiglia di Villa Gordiani

Giù le mani dalla famiglia. Dai bambini. Dalle mamme e dai papà green. E soprattutto dalle latrine nel bosco. Latrine che, a guardarle bene, sono identiche a quelle allestite alla bell’e meglio nel campo rom di Giugliano supervisionato dal ministro dei Trasporti (sic!) Matteo Salvini. Ma, signora mia, «ai genitori della campagna di Palmoli si rimprovera di non avere un bagno in casa, quei piccoli rom il bagno non ce l’hanno proprio». Il caso della famiglia del bosco è stato trascinato irresponsabilmente in politica e com’era prevedibile ha avuto un potente effetto sulla pancia del Paese dando la stura a proteste no vax, no school, no giudici, colpevoli, secondo i commentatori più agguerriti, addirittura di sequestro di persona. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Se la famiglia nel bosco vale più della famiglia di Villa Gordiani

