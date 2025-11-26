Se la doccia è arte Le sciarpe per File

Una doccia può raccontare molto più di quanto sembri, può diventare libertà, riflessione, denuncia, perfino un simbolo dei problemi che affliggono il pianeta, dalla siccità ai cambiamenti climatici. Può essere un momento di sollievo o trasformarsi in una pioggia digitale che ci travolge come la vita contemporanea. Da questa immagine semplice e universale prende avvio la dodicesima edizione di Fuoriluogo, che quest’anno si trasforma in ’Shower in the jungle’: un viaggio creativo nella sala da bagno che diventa arte grazie a ventotto sciarpe di lusso, pezzi unici 140x200 in modal e cashmere, interpretati da architetti, designer e artisti chiamati a raccolta da Simona e Maurizio Chiessi di Chiessi&Fedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Se la doccia è arte. Le sciarpe per File

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IL FAUNO DANZANTE. ARTE, MODA E DANZA Solo fino al 30 novembre 2025 Via Fantasina 8, Cellatica (Brescia) Un viaggio tra arte, moda e danza: la straordinaria scultura del Fauno danzante, capolavoro del 1748 in porcellana di Doccia, dialoga co - facebook.com Vai su Facebook

Se la doccia è arte. Le sciarpe per File - Una doccia può raccontare molto più di quanto sembri, può diventare libertà, riflessione, denuncia, perfino un simbolo dei problemi che affliggono il pianeta, dalla siccità ai cambiamenti climatici. Lo riporta lanazione.it

Faliero Sarti. Sciarpe d’autore e abbracci d’arte - È un viaggio tra arte, artigianalità e innovazione quello di Faliero Sarti, simbolo di eccellenza nel mondo degli accessori di lusso,che arriva a Pitti Uomo 107 con una collezione stimolante e ... Da msn.com