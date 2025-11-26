Se il pallone c' è ma non si vede
Partiamo dall'inizio: si chiama Hi-Vis, che traducendo dal marketing all'italiano vorrebbe dire che si vede bene. Ecco: se per caso questo week end avete pensato di chiamare il vostro oculistica, non vi preoccupate: il pallone invernale della serie A è proprio quello lì. E vi assicuro che i geni che lo hanno inventato non erano in vena di battute (anche perché non hanno il senso dell'umorismo). Noi, invece cerchiamo di scherzarci su, per cui sicuramente abbiamo avuto lo stesso problema del portiere dell'Inter: il tiro che ha portato al gol del Milan alla tv non l'abbiamo proprio visto partire. E non solo quello del derby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Cecchi: «Non è una polemica, è una disperata richiesta d'aiuto. Io sono daltonico. Quel pallone nuovo arancione finché va piano lo vedo, quando accelera e ci sono le mischie non lo vedo più. Tornate ad un pallone che si vede. A chi dava noia il pallone bi Vai su X
MA VOI LO VEDETE? Chiedo scusa ma mi serve un aiuto perché sono disperato. Da quando hanno introdotto questo pallone io non riesco più a vedere bene le partite perché lo stesso pallone mi "scompare" alla vista. Soprattutto nelle mischie o nelle fasi vel - facebook.com Vai su Facebook
C’è il pallone arancione, ma manca la neve: e non tutti riescono a vederlo - Non tutti infatti hanno facilità nel vederlo sul verde del prato ... Da repubblica.it