Se il pallone c' è ma non si vede

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiamo dall'inizio: si chiama Hi-Vis, che traducendo dal marketing all'italiano vorrebbe dire che si vede bene. Ecco: se per caso questo week end avete pensato di chiamare il vostro oculistica, non vi preoccupate: il pallone invernale della serie A è proprio quello lì. E vi assicuro che i geni che lo hanno inventato non erano in vena di battute (anche perché non hanno il senso dell'umorismo). Noi, invece cerchiamo di scherzarci su, per cui sicuramente abbiamo avuto lo stesso problema del portiere dell'Inter: il tiro che ha portato al gol del Milan alla tv non l'abbiamo proprio visto partire. E non solo quello del derby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

se il pallone c 232 ma non si vede

© Ilgiornale.it - Se il pallone c'è ma non si vede

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C’&#232; il pallone arancione, ma manca la neve: e non tutti riescono a vederlo - Non tutti infatti hanno facilità nel vederlo sul verde del prato ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Pallone C 232 Vede