Se il pallone c' è ma non si vede

Partiamo dall'inizio: si chiama Hi-Vis, che traducendo dal marketing all'italiano vorrebbe dire che si vede bene. Ecco: se per caso questo week end avete pensato di chiamare il vostro oculistica, non vi preoccupate: il pallone invernale della serie A è proprio quello lì. E vi assicuro che i geni che lo hanno inventato non erano in vena di battute (anche perché non hanno il senso dell'umorismo). Noi, invece cerchiamo di scherzarci su, per cui sicuramente abbiamo avuto lo stesso problema del portiere dell'Inter: il tiro che ha portato al gol del Milan alla tv non l'abbiamo proprio visto partire. E non solo quello del derby. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

