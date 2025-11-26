Scuole chiuse con l’allerta Prato sceglie la prudenza La decisione in extremis

Con la pioggia torna anche il valzer delle allerte. La decisione di chiudere scuole, centri gioco e servizi per l’infanzia è arrivata nella tarda serata di lunedì, poco dopo le 20, creando problemi alle famiglie e sollevando qualche protesta. Il commissario straordinario Claudio Sammartino ha scelto la strada della prudenza alla luce delle previsioni non incoraggianti, che annunciavano piogge abbondanti fino alla mattina successiva: i cumulati previsti erano di circa 60 mm in tre ore con un rischio medio alto. In pratica 60 litri per metro quadrato. La Regione aveva diramato un’ allerta arancione e i torrenti cittadini, già gonfi, lasciavano poco margine all’ottimismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

