Con la pioggia torna anche il valzer delle allerte. La decisione di chiudere scuole, centri gioco e servizi per l'infanzia è arrivata nella tarda serata di lunedì, poco dopo le 20, creando problemi alle famiglie e sollevando qualche protesta. Il commissario straordinario Claudio Sammartino ha scelto la strada della prudenza alla luce delle previsioni non incoraggianti, che annunciavano piogge abbondanti fino alla mattina successiva: i cumulati previsti erano di circa 60 mm in tre ore con un rischio medio alto. In pratica 60 litri per metro quadrato. La Regione aveva diramato un' allerta arancione e i torrenti cittadini, già gonfi, lasciavano poco margine all'ottimismo.

Scuole chiuse con l'allerta. Prato sceglie la prudenza. La decisione in extremis