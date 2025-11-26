Scuole chiuse con l’allerta Prato sceglie la prudenza La decisione in extremis
Con la pioggia torna anche il valzer delle allerte. La decisione di chiudere scuole, centri gioco e servizi per l’infanzia è arrivata nella tarda serata di lunedì, poco dopo le 20, creando problemi alle famiglie e sollevando qualche protesta. Il commissario straordinario Claudio Sammartino ha scelto la strada della prudenza alla luce delle previsioni non incoraggianti, che annunciavano piogge abbondanti fino alla mattina successiva: i cumulati previsti erano di circa 60 mm in tre ore con un rischio medio alto. In pratica 60 litri per metro quadrato. La Regione aveva diramato un’ allerta arancione e i torrenti cittadini, già gonfi, lasciavano poco margine all’ottimismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi molti genitori si lamentavano per le scuole chiuse a causa dell'allerta meteo e per tutti i disagi: il lavoro, i nonni, la babysitter... Allora le scuole chiuse fanno paura? Allora potremmo anche scioperare per i nostri diritti, per la fame dei nostri stipendi? - facebook.com Vai su Facebook
Scuole chiuse a Livorno, maltempo in Toscana Vai su X
Scuole chiuse con l’allerta. Prato sceglie la prudenza. La decisione in extremis - I Comuni della provincia invece hanno lasciato gli istituti aperti: la scelta del commissario alla luce delle previsioni date in peggioramento nella nottata. Scrive lanazione.it
Maltempo in Toscana, pioggia record e scuole chiuse. Pisa, Prato e Pistoia: allagamenti e criticità - Problemi anche in lucchesia, mentre riaprono alcune strade nel Comune di Poggio a Caiano. lanazione.it scrive
Maltempo, pioggia e disagi in Toscana. Chiuse scuole a Livorno e Prato - Una frana in Versilia (Lucca) dove si registrano alcuni allagamenti in strada così come nel Pistoiese, interventi preventivi sempre in provincia di Pistoia per ... Lo riporta controradio.it