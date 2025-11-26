Scuola e sport nel quartiere razionalista | dibattito pubblico sul futuro di via Sinigaglia

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto Comprensivo Como Borgovico organizza per il 27 novembre, alle 20.45 nell’aula magna della scuola Foscolo, un incontro pubblico dedicato al rapporto tra scuola, sport e urbanistica nel quartiere razionalista di via Sinigaglia. L’evento, dal titolo “Scuola e Sport: un nuovo equilibrio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

scuola sport quartiere razionalistaScuola e sport nel quartiere razionalista: dibattito pubblico sul futuro di via Sinigaglia - L’anima sportiva del quartiere è da sempre parte dell’identità della scuola, che negli anni ha promosso corsi a curvatura sportiva e collaborazioni con realtà locali come Yachting Club, Lario Judo, ... Si legge su quicomo.it

scuola sport quartiere razionalistaScuola e sport, un incontro all’IC Como Borgovico - Il confronto, intitolato “Scuola e Sport: un nuovo equilibrio per il quartiere razionalista”. Lo riporta ciaocomo.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Sport Quartiere Razionalista