Scuola addio vacanze estive lunghe? Pestelli FdI solleva dubbi L' assessora | Ci sarà un tavolo di confronto

Botta e risposta tra il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luca Pestelli, e l'assessora con delega alla Scuola Isabella Conti sul futuro calendario scolastico. Nei mesi scorsi, la Regione Emilia Romagna ha rappresentato la possibilità di modificare le date di inizio e termine delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altre letture consigliate

https://www.scuolainforma.news/graduatorie-gps-2026-28-addio-ai-titoli-facili-e-regole-piu-severe-sulle-rinunce/ - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, quando inizierà l'anno scolastico 2025-2026? Il calendario delle vacanze estive Regione per Regione - La fine dell'anno scolastico non avviene nello stesso momento in tutta Italia, ma cambia da regione a regione. Come scrive ilmessaggero.it

Scuola, quando inizierà l'anno scolastico 2025-2026? Il calendario delle vacanze estive Regione per Regione. Ecco le date delle Marche - La fine dell'anno scolastico non avviene nello stesso momento in tutta Italia, ma cambia da regione a regione. Scrive corriereadriatico.it

Scuola, quando si torna in classe: il calendario regione per regione e le date di tutti i ponti del nuovo anno scolastico - Siamo al giro di boa delle vacanze estive e alla prima campanella mancano circa sei settimane. leggo.it scrive