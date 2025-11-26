scrubs online il teaser del reboot con jd elliot e turk che riappaiono in corsia

A distanza di quasi quindici anni dalla fine della serie originale, Scrubs sta per tornare. Hulu e Disney+ hanno pubblicato il primo teaser del reboot, mostrando il ritorno in scena dei personaggi più amati: JD, Elliot, Turk e Carla. Il breve filmato ha mandato in delirio i fan, confermando che la dinamica del vecchio gruppo è più viva che mai. Un ritorno che i fan aspettavano da anni. Il teaser ufficiale del reboot di Scrubs è finalmente online e, pur senza una voce narrante, riesce a colpire dritto al cuore dei fan storici. Le prime immagini mostrano J.D. che attraversa i corridoi del Sacro Cuore in compagnia di Elliot e Turk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

