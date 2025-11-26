Scott McTominay il perfezionista | Devo migliorare e il Napoli deve fare più gol

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay ha deciso Napoli-Qarabag. L'incontro è terminato 2-0, lo scozzese ha realizzato una doppietta ma dopo la partita non si è esaltato, ma anzi ha detto di dover migliorare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

