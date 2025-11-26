Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato

26 nov 2025

Scossa di terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3.3 oggi martedì 25 novembre alle 23.21 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8285, 14.1402 ad una profondità di 3 km.Lo sciame sismico in corso ha prodotto altre cinque scosse oggi. Diverse le segnalazioni nei quartieri a ovest di Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

