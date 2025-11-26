Scossa di terremoto nei Campi Flegrei preceduta da un boato
Scossa di terremoto nei Campi Flegrei di magnitudo 3.3 oggi martedì 25 novembre alle 23.21 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8285, 14.1402 ad una profondità di 3 km.Lo sciame sismico in corso ha prodotto altre cinque scosse oggi. Diverse le segnalazioni nei quartieri a ovest di Napoli e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Pieve del Grappa | Scossa di terremoto nella Pedemontana del Grappa - facebook.com Vai su Facebook
Durò oltre un minuto la terribile scossa che, in una sera d'inizio inverno di 45 anni fa, rase al suolo interi paesi tra la Campania e la Basilicata. Il terremoto in Irpinia resta una delle pagine più drammatiche e importanti della storia del nostro Paese. Vai su X
