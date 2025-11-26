Scopri la vera ragione del successo di gachiakuta che i fan non immaginano

Jumptheshark.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

gachiakuta: il fenomeno anime che conquista crunchyroll. Nel panorama del mondo anime, pochi titoli riescono a ottenere un successo così rapido e duraturo come Gachiakuta. In un periodo in cui serie di grande rilevanza come My Hero Academia sono in fase di conclusione e capisaldi come One Piece continuano a produrre nuovi episodi, questa serie emergente si distingue per aver raggiunto e mantenuto il primo posto nei favori di pubblico su Crunchyroll. La riscossa di Gachiakuta rappresenta un traguardo significativo per il settore, confermando il suo appeal tra gli appassionati di anime di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

