Scoperto con quasi un chilo di erba nascosto nello zaino | arrestato il pusher di viale Toschi
La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha arrestato un cittadino italiano di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scaturita da mirati servizi di Polizia Giudiziaria finalizzati al. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
