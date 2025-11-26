Scoperta la ' ricetta' per trasformare l' acqua in vino

AGI - Un team della Kyoto University ha dimostrato che l'acqua può fermentare spontaneamente in vino utilizzando uvetta essiccata al sole, rivelando un possibile metodo impiegato dalle popolazioni antiche prima della vinificazione moderna. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, mostra che solo l'uvetta esposta naturalmente sviluppa Saccharomyces cerevisiae in quantità sufficienti a produrre etanolo quando immersa in acqua per due settimane. I ricercatori hanno raccolto uva fresca da un vigneto e l'hanno essiccata per 28 giorni in tre condizioni: incubatore, esposizione solare e combinazione dei due metodi. 🔗 Leggi su Agi.it

