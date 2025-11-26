Scontro Severgnini-Travaglio La Russia non avanza è ferma al Donbass Avevi detto che sarebbe arrivata a Lisbona Deciditi Su La7

Polemica vivace a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severgnini, sul piano di pace per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Il documento a 28 punti, inizialmente stilato dall’inviato Usa Steve Witkoff e dal capo del Fondo russo per gli investimenti Kirill Dmitriev, è passato a una versione a 19 punti dopo i negoziati tra gli americani, gli ucraini e gli europei. Beppe Severgnini obietta al precedente intervento di Travaglio: “Io ricordo che la Russia ha invaso l’Ucraina, voleva prenderla tutta, ha puntato su Kiev e dopo tre anni e mezzo è ancora ferma e ha conquistato una parte del Donbass. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scontro Severgnini-Travaglio. “La Russia non avanza, è ferma al Donbass”. “Avevi detto che sarebbe arrivata a Lisbona. Deciditi”. Su La7

