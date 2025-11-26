Scontro Scanzi-Donzelli | Vai a vestirti da Minnie! la replica | Ti ricordo il parcheggio disabili

Scontro acceso a È sempre cartabianca tra Scanzi e Donzelli: dalla battuta su Minnie all'accusa di bullismo. Bianca Berlinguer costretta a mandare la pubblicità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#ottoemezzo Andrea Scanzi ha commentato lo scontro tra Giorgia Meloni e il Presidente Mattarella, definendolo una strategia di distrazione di massa - facebook.com Vai su Facebook

Scontro Scanzi-Donzelli: “Vai a vestirti da Minnie!”, la replica: “Ti ricordo il parcheggio disabili” - La puntata di È sempre cartabianca di martedì 25 novembre si è trasformata in un ring dove Andrea Scanzi e Giovanni Donzelli si sono affrontati a colpi di battute velenose e accuse reciproche. Secondo fanpage.it

Scontro Vespa-Scanzi sui centri migranti in Albania: “Abbi pazienza”. “Patetico quando difendi Meloni, sono un fallimento” – Video - Duro confronto tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa durante la trasmissione di Bianca Berlinguer sui centri migranti in Albania ... ilfattoquotidiano.it scrive

Scanzi vs Vespa, lo scontro in tv degenera: “Abbi pazienza lo dici a tuo figlio, sei patetico quando difendi la Meloni” - Duro scontro tra Andrea Scanzi e Bruno Vespa a È sempre Cartabianca: "Abbi pazienza lo dici a tuo figlio, non a me" ... fanpage.it scrive