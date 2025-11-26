Scontro Lucarelli e D’Urso a Ballando la verità di Mariotto | Un po’ di finzione c’è

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli andato in scena sabato scorso a Ballando con le stelle continua a far discutere. A distanza di giorni dall’acceso confronto, considerato probabilmente il più duro di questa edizione del dance show di Rai 1, arriva il commento di Guillermo Mariotto che offre una chiave di lettura inaspettata. Lo stilista e giudice del programma, ospite martedì 25 novembre a La volta buona nel salotto di Caterina Balivo, ha definito le due protagoniste dello scontro come “prime donne” e ha aggiunto una rivelazione che ha spiazzato molti telespettatori: “Un po’ di finzione c’è. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Scontro Lucarelli e D’Urso a Ballando, la verità di Mariotto: “Un po’ di finzione c’è”

Leggi anche questi approfondimenti

Il durissimo faccia a faccia che c’è stato tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle è arrivato a La volta buona. In studio ne parlano Guillermo Mariotto e Rossella Erra, presenti allo scontro sabato sera. Cosa è successo oltre a quello che - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso: la giurata smonta il vittimismo della conduttrice e rivela e suoi privilegi esclusivi a Ballando con le Stelle panorama.it/tempo-libero/t… Vai su X

Scontro D’Urso-Lucarelli, Mariotto: “È finzione, ognuna ha la sua parte in commedia” - Il durissimo faccia a faccia che c'è stato tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle è arrivato a La volta buona ... Secondo fanpage.it

Ballando con le stelle, D’Urso vs Lucarelli: “Scostumata!” – “Stai rosicando”: scontro feroce in diretta su Rai1 - Scontro acceso a Ballando con le stelle: Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli si affrontano in diretta tra accuse, frecciate e tensione crescente ... Si legge su affaritaliani.it

Scontro Lucarelli-D'Urso, Mariotto a La volta buona: "Un po' di finzione c'è..." - Guillermo Mariotto ospite oggi, martedì 25 novembre, a La volta buona ha commentato il durissimo scontro andato in scena in diretta sabato scorso a Ballando con le stelle ... Secondo msn.com