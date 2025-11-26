Scontro Lucarelli e D’Urso a Ballando la verità di Mariotto | Un po’ di finzione c’è

Cinemaserietv.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scontro tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli andato in scena sabato scorso a Ballando con le stelle continua a far discutere. A distanza di giorni dall’acceso confronto, considerato probabilmente il più duro di questa edizione del dance show di Rai 1, arriva il commento di Guillermo Mariotto che offre una chiave di lettura inaspettata. Lo stilista e giudice del programma, ospite martedì 25 novembre a La volta buona nel salotto di Caterina Balivo, ha definito le due protagoniste dello scontro come “prime donne” e ha aggiunto una rivelazione che ha spiazzato molti telespettatori: “Un po’ di finzione c’è. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

