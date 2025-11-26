Scomparsa da ore ritrovata nel cuore della notte | è gravissima in ospedale

Bresciatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era scomparsa ormai da ore, è stata ritrovata nel cuore della notte a poco più di un chilometro da casa: le sue condizioni sono parse subito molto gravi, tanto da dover essere ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, trasferita in ospedale in elicottero. È successo a Saviore. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

