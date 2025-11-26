Sciopero generale di 24 ore | trasporti a rischio e altri possibili disagi a Torino

Uno sciopero nazionale di 24 ore delle categorie pubbliche e private è stato indetto dalle organizzazioni sindacali USB e CUB Trasporti per venerdì 28 novembre 2025 (con varie modalità, in alcuni casi con inizio dalle 21 del 27 novembre). Come riportato sul sito del ministero dei Trasporti, lo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

