Sciopero generale del 28 novembre | Greta Thunberg e Francesca Albanese in piazza a Genova per la Palestina e non solo

Lo sciopero generale del 28 novembre 2025 porta a Genova due delle voci più ascoltate a livello internazionale: l’attivista svedese Greta Thunberg e Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Entrambe saranno protagoniste di una giornata di mobilitazione che si articolerà su più fronti, con due cortei distinti e la presenza di numerose personalità del panorama politico e culturale. La manifestazione è stata indetta da USB insieme a Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb e Sial contro quella che i sindacati di base definiscono la manovra di guerra del governo Meloni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

