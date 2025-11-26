Sciopero generale 28 novembre ma c' è chi si ferma anche giovedì Treni bus aerei | orari e fasce di garanzie

Venerdì 28 novembre 2025, ma per i treni già da domani sera, l?Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sciopero generale 28 novembre (ma c'è chi si ferma anche giovedì). Treni, bus, aerei: orari e fasce di garanzie

