Sciopero generale 28 novembre ma c' è chi si ferma anche giovedì Treni bus aerei | orari e fasce di garanzie

Ilmessaggero.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 28 novembre 2025, ma per i treni già da domani sera, l?Italia si prepara a vivere una giornata di forte mobilitazione sociale: i principali sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

