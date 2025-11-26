Sciopero del 28 novembre | scalpita la piazza chi ci sarà a Genova

A Genova la manifestazione dell'Usb: con Greta, pure Francesca Albanese e Yanis Varoufakis

28 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE ORE 10:00 PIAZZA MATTEOTTI E IL 29 TUTTE E TUTTI A ROMA! NO ALLA MANOVRA DI GUERRA! PIÙ SOLDI PER I SERVIZI SOCIALI! Venerdì 28 Novembre scendiamo in piazza per lo sciopero generale indetto da - facebook.com Vai su Facebook

SCIOPERO Dalle ore 21:00 del 27 Novembre alle ore 21:00 del 28 Novembre Alcuni sindacati hanno indetto uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord. Da Vai su X

Sciopero 28 novembre, previsto un venerdì nero con interi settori bloccati: chi si ferma e dove - Da Roma a Napoli e molte altre città, lo sciopero paralizzerà trasporti, scuola e stampa con disagi per gran parte della popolazione in Italia ... virgilio.it scrive

Sciopero 28 novembre, stop a treni, bus e aerei: chi si ferma. Orari e fasce di garanzia città per città - Il 28 novembre è previsto lo sciopero nazionale, che coinvolge settori pubblici e privati, contro la Legge di Bilancio 2026. Scrive msn.com

Sciopero generale, il 28 novembre l’Italia si ferma: trasporti, scuola ma anche sanità e informazione - Una giornata ad alta tensione, con lo sciopero del 28 novembre, una mobilitazione che denuncia precarietà, contratti fermi e scelte della manovra considerate insufficienti ... Segnala wired.it