Sciopero del 28 novembre 2025 | perché si parla di venerdì nero e quali disagi aspettarsi

Venerdì 28 novembre 2025 si preannuncia una giornata complicata per la mobilità in Italia: è in programma uno sciopero che coinvolge più comparti e che potrebbe provocare disagi dai treni agli aerei, passando per metro, autobus e tram nelle principali città. Per chi deve spostarsi, il consiglio è uno solo: verificare in anticipo e organizzare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sciopero del 28 novembre 2025: perché si parla di “venerdì nero” e quali disagi aspettarsi

28 NOVEMBRE SCIOPERO GENERALE ORE 10:00 PIAZZA MATTEOTTI E IL 29 TUTTE E TUTTI A ROMA! NO ALLA MANOVRA DI GUERRA! PIÙ SOLDI PER I SERVIZI SOCIALI! Venerdì 28 Novembre scendiamo in piazza per lo sciopero generale indetto da - facebook.com Vai su Facebook

SCIOPERO Dalle ore 21:00 del 27 Novembre alle ore 21:00 del 28 Novembre Alcuni sindacati hanno indetto uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord. Da Vai su X

Sciopero generale, il 28 novembre l’Italia si ferma: trasporti, scuola ma anche sanità e informazione - Una giornata ad alta tensione, con lo sciopero del 28 novembre, una mobilitazione che denuncia precarietà, contratti fermi e scelte della manovra considerate insufficienti ... Riporta wired.it

Sciopero generale del 28 novembre: stop treni con fasce garantite, scuola, sanità e pubblica amministrazione - Sciopero nazionale dalle 21:00 del 27 alle 21:00 del 28 novembre: i treni fermeranno, ma ci sono fasce garantite con collegamenti chiave e possibilità di ... Da alfemminile.com

Sciopero treni 28 novembre, stop a Trenitalia, Italo e Trenord: orari e fasce di garanzia - Orari, fasce garantite durante lo stop di 24 ore per lo sciopero treni del 28 novembre: le informazioni utili su Trenitalia, Trenord e Italo ... Si legge su quifinanza.it