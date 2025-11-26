Scioperi dicembre 2025 dai treni agli aerei | il calendario con le date

Lettera43.it | 26 nov 2025

Dopo lo sciopero del 28 novembre contro la Manovra di bilancio, anche il mese di dicembre sarà segnato da diverse giornate di mobilitazione che coinvolgeranno trasporti, logistica e servizi pubblici. Le proteste, organizzate da sigle nazionali e territoriali, rischiano di creare disagi significativi soprattutto in prossimità delle festività. Oltre alla mobilitazione generale del 12 dicembre, sono previste iniziative specifiche in Sicilia, a Roma, nel settore marittimo e nel comparto aereo. Di seguito l’elenco degli scioperi proclamati finora per il mese di dicembre. Il calendario completo degli scioperi di dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

