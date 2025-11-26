Scioperi dicembre 2025 dai treni agli aerei | il calendario con le date

Dopo lo sciopero del 28 novembre contro la Manovra di bilancio, anche il mese di dicembre sarà segnato da diverse giornate di mobilitazione che coinvolgeranno trasporti, logistica e servizi pubblici. Le proteste, organizzate da sigle nazionali e territoriali, rischiano di creare disagi significativi soprattutto in prossimità delle festività. Oltre alla mobilitazione generale del 12 dicembre, sono previste iniziative specifiche in Sicilia, a Roma, nel settore marittimo e nel comparto aereo. Di seguito l’elenco degli scioperi proclamati finora per il mese di dicembre. Il calendario completo degli scioperi di dicembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scioperi dicembre 2025, dai treni agli aerei: il calendario con le date

