Sciolta la prognosi per don Riccardo Robella a 20 giorni dal terribile incidente in autostrada è fuori pericolo

Da oggi, mercoledì 26 novembre 2025, don Riccardo Robella, 53enne parroco di Leini e Mappano (conosciutissimo però a Nichelino dove è stato a lungo) e cappellano del Torino Fc, non è più in pericolo di vita. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino (diretti dal primario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

quella fistola l'aveva portata in rianimazione dove era in fin di vita. Prognosi sciolta e donna fuori pericolo grazie ai medici dell'ospedale

Don Riccardo Robella, cappellano del Torino Football Club, è fuori pericolo dopo il grave incidente stradale avvenuto la notte tra il 6 e il 7 novembre sulle autostrade torinesi.

È stata sciolta la prognosi per don Riccardo Robella, cappellano del Toro, ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dalla notte tra il 6 e il 7 novembre, in seguito a un incidente stradale. 180 giorni per guarire

Sciolta la prognosi per Don Riccardo Robella, storico parroco della SS Trinità a Nichelino, cappellano del Toro e da un paio d'anni in servizio a Mappano e Leinì. 180 giorni