Sciolta la prognosi per don Riccardo Robella a 20 giorni dal terribile incidente in autostrada è fuori pericolo

Da oggi, mercoledì 26 novembre 2025, don Riccardo Robella, 53enne parroco di Leini e Mappano (conosciutissimo però a Nichelino dove è stato a lungo) e cappellano del Torino Fc, non è più in pericolo di vita. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino (diretti dal primario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

