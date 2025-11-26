Sciolta la prognosi per don Riccardo Robella a 20 giorni dal terribile incidente in autostrada è fuori pericolo

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, mercoledì 26 novembre 2025, don Riccardo Robella, 53enne parroco di Leini e Mappano (conosciutissimo però a Nichelino dove è stato a lungo) e cappellano del Torino Fc, non è più in pericolo di vita. I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino (diretti dal primario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

