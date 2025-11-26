Scintille d' amore trentine per il bomber Moise Kean

Trentotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamma trentina per l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Moise Kean? Secondo alcune voci di gossip, il calciatore avrebbe iniziato una frequentazione appassionata con la trentina Virginia Stablum, modella e influencer, nonché rappresentante dell’Italia al concorso di Miss Universo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

scintille d amore trentineScintille d'amore trentine per il bomber Moise Kean - Secondo alcune voci di gossip, il calciatore avrebbe iniziato una frequentazione appassionata con la trentina Virginia ... Come scrive trentotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Scintille D Amore Trentine