Scintille d' amore trentine per il bomber Moise Kean
Fiamma trentina per l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale Moise Kean? Secondo alcune voci di gossip, il calciatore avrebbe iniziato una frequentazione appassionata con la trentina Virginia Stablum, modella e influencer, nonché rappresentante dell’Italia al concorso di Miss Universo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
