Scienza scoperta a Kyoto la ricetta per trasformare acqua in vino

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team della  Kyoto University  ha dimostrato che l’acqua può fermentare spontaneamente in vino utilizzando uvetta essiccata al sole, rivelando un possibile  metodo impiegato dalle popolazioni antiche prima della vinificazione moderna.  Lo studio, pubblicato su  Scientific Reports,  mostra che  solo l’uvetta esposta naturalmente sviluppa Saccharomyces cerevisiae  in quantità sufficienti a  produrre etanolo  quando immersa in acqua per due settimane. I ricercatori hanno raccolto uva fresca da un vigneto e l’hanno essiccata per 28 giorni in tre condizioni: incubatore, esposizione solare e combinazione dei due metodi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Scienza Scoperta Kyoto Ricetta