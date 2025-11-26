Scienza scoperta a Kyoto la ricetta per trasformare acqua in vino
Un team della Kyoto University ha dimostrato che l’acqua può fermentare spontaneamente in vino utilizzando uvetta essiccata al sole, rivelando un possibile metodo impiegato dalle popolazioni antiche prima della vinificazione moderna. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, mostra che solo l’uvetta esposta naturalmente sviluppa Saccharomyces cerevisiae in quantità sufficienti a produrre etanolo quando immersa in acqua per due settimane. I ricercatori hanno raccolto uva fresca da un vigneto e l’hanno essiccata per 28 giorni in tre condizioni: incubatore, esposizione solare e combinazione dei due metodi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
La scienza non deve restare chiusa nei laboratori. Ogni scoperta, ogni passo avanti della conoscenza, riguarda la vita e il futuro di tutti noi. Per questo credo che divulgare sia un dovere morale dello scienziato: portare la scienza fuori dalle aule, con linguaggi - facebook.com Vai su Facebook
L'RNA più antico al mondo è di un mammut lanoso di 40 mila anni fa. Una scoperta che apre nuovi scenari #scienza #scoperta #mammut #paleontologia #dnaantico Vai su X