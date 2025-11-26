Scienza molecole di mRNA e algoritmi per il primo vaccino russo anti-cancro

26 nov 2025

Un primo paziente serbo malato di cancro è partito per  Mosca  dove gli verrà somministrato uno  speciale vaccino anti-tumore messo a punto da specialisti russi. “Si tratta di  un vaccino mRNA rivoluzionario,  del tutto specifico che si somministra a ogni paziente in modo singolo e personalizzato”, ha detto il professor  Vladimir Jakovljevic  della facoltà di medicina di  Kragujevac.  “Il processo inizia con l’analisi del campione di tessuto tumorale, e successivamente, con  l’ausilio di sofisticati algoritmi dell’intelligenza artificiale,  si generano specifici obiettivi immunologici che si applicano poi nel vaccino”, ha precisato lo specialista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

