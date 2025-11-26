’Science communicator’ Premio a Unisi

A conclusione di INF-ACT annual meeting a Roma – con più di 400 ricercatori di 70 università ed enti di ricerca, tra cui Unisi – è stato assegnato lo Science Communicator Award Carlo De Bac (alla memoria del professore di Malattie infettive della Sapienza). Il paper vincitore, "per aver affrontato "un tema quanto mai attuale coniugando, fin dal titolo, il rigore scientifico della ricerca con una chiarezza nell’esposizione che ne fanno un perfetto oggetto di divulgazione", è il poster intitolato ’Who’s buzzing around? Distribution and incidence of Culex pipiens forms in southern Tuscany’, presentato dalla dottoressa Rebecca Funari del Dipartimento di Scienze della Vita dell’ Università di Siena, in collaborazione con Claudio Cucini, Davide Badano e Francesco Frati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

