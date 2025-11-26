sci alpino la coppa del mondo torna a copper mountain per una quattro giorni speciale

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa negli Stati Uniti e sarà un ritorno davvero speciale per il Circo Bianco in Nord America, visto che ventiquattro anni dopo Copper Mountain ritorna nel calendario internazionale. Sarà anche una quattro giorni decisamente diversa dal solito, visto che in programma domani e venerdì ci sono un superG ed un gigante maschile, mentre sabato e domenica si disputeranno un gigante ed uno slalom femminile. Gli uomini tornano a gareggiare in Colorado addirittura quarantanove anni dall’ultima ed unica volta, che aveva visto la vittoria in gigante dell’americano Greg Jones ed in slalom invece di Ingemar Stenmark, con Gustavo Thoeni al terzo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

