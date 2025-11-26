Sci alpino cambia il programma di Beaver Creeek | cancellata una delle discese sulla Birds of Prey

Oasport.it | 26 nov 2025

Cambia il programma del fine settimana di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Nelle scorse ore erano già trapelate le prime indiscrezioni su una possibile rivoluzione (anzi, qualcuno parlava addirittura di spostamento delle gare a Saalbach) ed ora la FIS ha ufficializzato le modifiche al calendario delle gare sulla mitologica pista denominata “Birds of Prey”. Il problema che si sta verificando nel Colorado è quello che, solitamente, non crea grossi grattacapi agli organizzatori statunitensi, ovvero la carenza di neve unite a temperature ben più miti del solito a queste latitudini. 🔗 Leggi su Oasport.it

