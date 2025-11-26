Schlein sbugiardata sui numeri delle regionali Confronta le mele con le pere | Pagella Politica la inchioda
Operazione ribaltamento della realtà. Il 25 novembre la segretaria del Pd Elly Schlein ha commentato in varie interviste i risultati delle tre elezioni regionali, cercando di ridimensionare i consensi di Fratelli d’Italia. Ma ha sbagliato i calcoli, anzi il metodo. Come abbiamo abbondantemente documentato con dati e analisi sulle elezioni dal 2022 al fine settimana scorso, il computo delle regioni governate dal centrodestra e dal centrosinistra è impietoso: 13 a 6. Dunque i festeggiamenti del “campo illuso” francamente sono sembrati fuori fase. Frutto di un’ubriacatura più che di un’analisi fattuale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Ddl stupro: la maggioranza fa marcia indietro sull’accordo, le opposizioni abbandonano i lavori . Di Biase: “Sul provvedimento premier sbugiardata” - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, ora Schlein guarda al 2027: “Pronti a governare, priorità non è legge elettorale ma stipendi bassi” - La segretaria del Pd Elly Schlein, dopo il successo alle elezioni regionali in Puglia e in Campania, ha lanciato la volata verso le politiche del 2027 ... Secondo fanpage.it
Regionali, Schlein: «L’alternativa ora c’è». La tentazione del congresso Pd - Un entusiasmo così, nel centrosinistra, non si respirava da quasi due anni. Riporta ilmessaggero.it
Regionali, Schlein: “Pd primo partito, dal 2024 rosse anche Umbria e Sardegna” - La segretaria dem: “Destra non è imbattibile, pronti a vincere nel 2027”. Si legge su msn.com