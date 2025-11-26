Schlein | Nessuno è più diviso di questo Governo su Ucraina e politica estera – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Nessuno è più diviso di questo Governo su Ucraina e politica estera, vedendo anche le esternazioni di Salvini", così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante la conferenza in cui ha commentato i risultati delle regionali. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
