Schlein | Nessuno è più diviso di questo Governo su Ucraina e politica estera – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuno è più diviso di questo Governo su Ucraina e politica estera, vedendo anche le esternazioni di Salvini", così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante la conferenza in cui ha commentato i risultati delle regionali.

