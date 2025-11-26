Schlein invitata ad Atreju | Ok solo se confronto con Meloni
La segretaria Pd Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Castel Sant’Angelo, a Roma, dal 6 al 14 dicembre. E’ quanto confermano fonti dem. La leader dem, che in passato aveva declinato l’invito, ha mostrato questa volta la sua disponibilità a confermare la sua partecipazione se ci sarà un confronto con la premier Giorgia Meloni. L’edizione 2025 di Atreju si terrà nella stessa cornice del 2023, a Castel Sant’Angelo, a due passi da San Pietro, da sabato 6 dicembre a domenica 14. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
