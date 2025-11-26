Schlein invitata ad Atreju leader dem andrà se c’è confronto con Meloni
(Adnkronos) – Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
