Schlein invitata ad Atreju | Andrò solo se ci sarà un confronto con Giorgia Meloni
Alla segretaria del Pd, a quanto si apprende, è arrivato l’invito a partecipare ad Atreju, la storica manifestazione di FdI. Elly Schlein, si spiega in ambienti del Nazareno, avrebbe acconsentito a parteciparvi ma ad una condizione: la possibilità di un confronto diretto con la premier e leader di partito Giorgia Meloni. Lo stop improvviso al voto sul ddl sul consenso ha prodotto nuovi strascichi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
