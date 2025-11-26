Schlein ad Atreju? Se sfida con Meloni

22.28 Fratelli d'Italia invita la segretaria del Pd Schlein alla festa di Atreju a metà dicembre a Roma. La risposta della leader dem: "Sì, ma solo per un confronto con Meloni". Archiviate le elezioni Regionali, lo scontro si sposta sulla riforma della legge elettorale. Meloni è pronta a rilanciare il premierato, in pratica un proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del presidente del Consiglio sulla scheda. Il Pd annuncia una opposizione dura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

La sfida sempre rimandata Meloni-Schlein, ad Atreju la volta buona? - facebook.com Vai su Facebook

Le primarie di Atreju: Schlein sfida Meloni per sorpassare Conte (che stava trattando per andare) - FdI butta la palla a sinistra: "Disponibili se tutto il campo largoo si fa rappresentare da Schlein". Come scrive ilfoglio.it

La sfida sempre rimandata Meloni-Schlein, ad Atreju la volta buona? - (askanews) – Un faccia a faccia non c’è mai stato, da quando la premier Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi e la segretaria Elly Schlein ha vinto le primarie del Pd. Segnala askanews.it

Meloni vs Schlein, sfida ad Atreju e guerra sulla legge elettorale: maggioranza nel caos - In questo intreccio di numeri, sfide e paletti, la battaglia sulla legge elettorale appare destinata a diventare il terreno caldo della stagione politica, mentre il premierato rimane la cornice entro ... Come scrive giornalelavoce.it