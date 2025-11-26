Schianto mortale a Monteprandone Da risarcire la famiglia della vittima

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ in corso davanti al tribunale di Ascoli l’udienza preliminare riguardante l’ incidente stradale avvento il 23 luglio 2024 a Monteprandone nel quale perse la vita Lekbir Boukri, marocchino di 39 anni residente in zona con la moglie. Imputato di omicidio stradale è un 38enne di Monsampolo che quella sera rimase ferito insieme ad una ragazza che era in auto con lui, per fortuna in maniera lieve. Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti ieri si è costituita la compagnia assicuratrice della vettura guidata quel giorno dall’imputato. Il legale ha comunicato che è stata accantonata la somma di 500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto mortale a monteprandone da risarcire la famiglia della vittima

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto mortale a Monteprandone. Da risarcire la famiglia della vittima

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

schianto mortale monteprandone risarcireSchianto mortale a Monteprandone. Da risarcire la famiglia della vittima - E’ in corso davanti al tribunale di Ascoli l’udienza preliminare riguardante l’incidente stradale avvento il 23 luglio 2024 a ... Lo riporta msn.com

Schianto mortale. Oggi l’addio a Evan. Il dolore del padre: "Perchè ci hai lasciati?" - Walter Delogu ricorda il figlio 18enne scomparso mercoledì "Era il mio angelo e mi dava una mano ad organizzare le conferenze. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Schianto Mortale Monteprandone Risarcire