Schiaffo alla collega di lavoro Viene licenziato dall’Acciaieria
Un quadro dell’Ast Arvedi di Terni è stato licenziato dopo avere colpito una collega con uno schiaffo durante una discussione per questioni di lavoro. Sembra che i due fossero impegnati con altre persone in un confronto su questioni tecniche. Il comportamento del quadro (una figura lavorativa che, di norma, si colloca tra i dirigenti e gli impiegati), secondo quanto riportato dall’Ansa, è stato considerato "grave" dall’Azienda che ha subìto adottato le misure cautelative previste e successivamente il provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la diatriba era nata durante un confronto su questioni prettamente lavorative quando, evidentemente, i toni si sono “accesi“ e il quadro ha colpito l’ingegnera con uno schiaffo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
