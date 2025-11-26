Schiacciato da un muletto mentre sta lavorando
Un incidente sul lavoro particolarmente grave quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 25 novembre, in Alto Adige, al punto che è dovuto intervenire con la massima urgenza l’elicottero di soccorso.Intorno alle 17, in una falegnameria della zona industriale di Vezzano, pochi passi da. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Rimane schiacciato dal muletto in falegnameria: operaio trasportato d’urgenza con l’elicottero -> https://www.nordest24.it/incidente-lavoro-falegnameria-47enne - facebook.com Vai su Facebook
Bisceglie, la tragedia del 26enne morto schiacciato dal muletto: c'è un indagato per la morte di Giovanni Belgiovine Vai su X