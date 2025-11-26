La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4-7 dicembre, quando tutte le armi saranno impegnate in giro per il Pianeta. Nello specifico: spada femminile e maschile a Vancouver (Canada), sciabola maschile e femminile a Orleans (Francia), fioretto femminile a Busan (Corea del Sud) e fioretto maschile a Fukuoka (Giappone). L’Italia punta a essere protagonista con 72 azzurri (36 uomini e 36 donne), il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già incominciato. Per quanto riguarda la spada sono stati convocati: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Rossella Fiamingo, Lucrezia Paulis, Federica Isola, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Gaia Caforio, Alessandra Bozza, Carola Maccagno e Beatrice Cagnin; Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo, Gianpaolo Buzzacchino, Giacomo Paolini, Gabriele Cimini, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti e Fabio Mastromarino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati