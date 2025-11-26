Scherma Gioia ai mondiali dei veterani Miraldi è medaglia di bronzo
Si sono conclusi alla grande i mondiali veterani in Bahrein, per il Cus Siena Estra, rappresentato da Fabio Miraldi e Daniele Giannini come tecnico della nazionale di fioretto. Miraldi (nella foto), nella categoria 60+, è salito sul terzo gradino del podio; ha iniziato il suo percorso mondiale battendo l’atleta del Tagikistan, Khalikov (10-4) e, in uno scontro tutto italiano, Michele De Santis (10-6); negli ottavi, il cussino ha superato l’ungherese Csak (7-3). La certezza della medaglia è arrivata dopo un match vibrante e deciso al minuto di priorità: Miraldi ha messo a segno il 5-4 decisivo contro il transalpino Lecuyer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
