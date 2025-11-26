Si è svolto ieri mattina, in consiglio comunale, il seminario ’ Prevenzione e contrasto alla violenza di genere: strumenti, reti e prospettive’, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presenti cittadini, rappresentanti istituzionali e soprattutto studenti degli istituti superiori della città. L’apertura dei lavori è stata affidata all’assessore alle Pari Opportunità Angela Travagli, che ha portato i saluti del sindaco Alan Fabbri, e al prefetto Massimo Marchesiello. "La violenza contro le donne – ha ribadito Travagli – è una questione culturale che riguarda tutti e che richiede un cambiamento profondo e condiviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarpette rosse sui gradini: "Vite spezzate, un monito". Giovani in prima linea