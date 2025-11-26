Scarlett Johansson girerà il suo primo film horror

Scarlett Johansson è da oltre trent’anni una presenza costante nel cinema, con ruoli amatissimi che vanno da Ghost World ai blockbuster, fino alla sua iconica interpretazione di Natasha Romanoff nel Marvel Cinematic Universe. Nel corso della sua carriera ha attraversato praticamente ogni genere: commedie come Ave, Cesare!, drammi come The Black Dahlia e The Prestige, doppiaggi in film d’animazione come SpongeBob e Sing, e interpretazioni da Oscar in Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit. Insomma: aveva fatto tutto. O quasi. Secondo un nuovo report di Deadline, Johansson è stata scelta come protagonista del suo primo film horror, un traguardo sorprendente se si considera la sua lunga carriera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

