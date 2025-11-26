Scappa dai domiciliari in auto e si scontra con il segnale del cantiere Ora è in carcere

Un anno di arresti domiciliari da scontare, ma un portogruarese di 28 anni, in custodia a casa per spaccio, è riuscito a resistere neanche due mesi. Evaso, è andato a schiantarsi con la macchina della madre contro la segnaletica di un cantiere, abbandonando l'auto e dandosi alla fuga come niente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

